Не робіть невірних рухів – Сенцов написав ще одного листа

Український політв’язень Олег Сенцов написав лист правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам.
Правозахисниця Тетяна Щур повідомила у Facebook, що український політв’язень Олег Сенцов написав листа, в якому просить “не робити невірних рухів”.
– Про здоров’я він нічого не пише, але, як завжди, пише, що не треба за нього хвилюватися. Загалом, все, як завжди. Але ось, що важливо. Він дякує всім, хто йому допомагає, особливо всіх, хто робить щось для тих, за чиє звільнення, він, власне і бореться. І ще він дуже просить не робити “невірних рухів”, не порадившись з ним… І ще Олег передає привіт всім хорошим людям. І дуже сподівається на всіх нас. На те, що ми продовжуватимемо боротися. І не тільки за нього, але й за всіх, – повідомила Щур.
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До слова, російський режисер Віктор Косаковський виступив на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.