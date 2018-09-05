Олександр Власов – що відомо про нового главу ДФС

Олександра Власова призначено виконувачем обов’язки голови Державної фіскальної служби за результатами конкурсу.

Після відставки Мирослава Продана виконувачем обов’язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) призначено Олександра Власова.

Про це повідомила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова під час зустрічі з журналістами, передає Громадське.

Вона зазначила, що після завершення конкурсу на посаду глави ДФС її отримає Олександр Власов, який до цього очолював спецвідділ податкової міліції Фантом на Донбасі та Одеську митницю.

До 2010 року був співробітником органів Служби безпеки України. На початку 2010 року після того, як президентом став Віктор Янукович його призначили першим заступником начальника управління внутрішньої безпеки державної податкової адміністрації.

У 2011 році він перейшов у Мінекономрозвитку на посаду заступника директора департаменту закупівель та державного замовлення, де він пропрацював до 2013 року.

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Власов також керував Головним міжрегіональним управлінням оперативного забезпечення зони АТО на Донбасі, а також Міжвідомчим цільовим центром з протидії та визначення правопорушення законодавства у питання державної митної справи при Міністерстві фінансів.

Як повідомлялося, минулий виконувач обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан залишив свій пост за власним бажанням.

Фото: УНІАН