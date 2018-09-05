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Паливні компанії просять Укрзалізницю пломбувати цистерни

Від 300 кг до 10,5 тонн дизельного палива не доїжджає до пункту призначення в кожній цистерні на українській залізниці. У регулярній експлуатації знаходиться в середньому 6800 залізничних вагоно-цистерн для перевезення світлих нафтопродуктів.

Такі дані містяться в листі великого трейдера – ТОВ Анвітрейд до керівництва Міністерства інфраструктури і ПАТ Укрзалізниця, передає Gazeta.ua.

У компанії вважають, що системні пропажі палива пов’язані з тим, що нижні зливні люки залізничних цистерн ніяк не захищені від можливих недобросовісних дій. А офіційні металеві пломби, збереження яких гарантує Укрзалізниця, захищають тільки верхні люки.

– Через юридичну неможливість опломбувати нижні люки вагоно-цистерн, українські підприємства втрачають сотні мільйонів гривень щороку. Вважаємо за необхідне додати до правил пломбування офіційну можливість пломбувати металевими запірними пристроями всі люки залізничних вагоно-цистерн, з обов’язковим занесенням у супровідну документацію, – йдеться в заяві компанії Анвітрейд.

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У компанії WOG підтримали ініціативу Анвітрейд, і відзначають, що пломбування нижніх зливних люків зможе істотно знизити несанкціонований відбір нафтопродуктів і при цьому сам процес пломбування не призведе до істотних втрат часу на логістичних операціях (час на обробку поїзда збільшиться всього на 10-15 хвилин).

Офіційна можливість пломбувати нижні люки – термінова необхідність для припинення крадіжок палива під час перевезень, – впевнені і в ОККО (Галнафтогаз).

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