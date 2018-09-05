Помер народний артист України Роман Майборода

Оперний співак та народний артист України Роман Майборода помер на 76-му році життя.

Про це повідомляється на сайті Національної опери України.

– Ректорат, вчена рада Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського з глибоким сумом повідомляють, що на 76-му році життя пішов у вічність видатний український співак, народний артист України, лауреат Національної премії України ім.Тараса Шевченка, в. о. професора кафедри оперного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського Роман Георгійович Майборода, – йдеться в повідомленні.

Прощання з артистом відбудеться 6 вересня у фойє бельетажу Національної опери з 11.00 до 12.30, відспівування пройде у Володимирському соборі в 13.00.

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Роман Майборода – лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів імені Глінки у Вільнюсі (1971, ІІ премія), Міжнародного конкурсу в Тулузі (1974, III премія), гран-прі та золоту медаль Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків (Софія, 1976). Успішно співав в операх Верді в Ризі, Талліні та Варшаві, сезони 2000-2001 років був запрошений в Мадридську Королівську оперу. Пішов зі сцени в 2012 році.

Нагадаємо, 3 вересня клавішник австралійської рок-групи Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Севедж помер у віці 58 років.