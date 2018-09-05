PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Помилування Сенцова: у російській колонії відхилили клопотання матері/

Помилування Сенцова: у російській колонії відхилили клопотання матері

Комісія з питань помилування відмовилася розглядати клопотання про помилування Олега Сенцова від його матері, бо воно нібито не відповідає вимогам.

Олег Сенцов

Комісія з питань помилування у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ відмовилася розглядати клопотання від матері політв’язня Олега Сенцова щодо його помилування, повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

У документі йдеться, що клопотання матері Сенцова про помилування нібито не може бути розглянутим, бо “не відповідає вимогам, встановленим указом президента РФ”.

Читайте: Схуд до 72 кг, читає Ремарка – активіст про стан Сенцова

– Відповідно до Указу, сам засуджений має звертатися із клопотанням про помилування президенту РФ у письмовому вигляді та передати його адміністрації виправного закладу, в якому наразі відбуває покарання, – йдеться у тексті.

image image
Помилування Сенцова: у російській колонії відхилили клопотання матері / 2 фотографии

До слова, Олег Сенцов написав нового листа правозахисникам, в якому попросив “не робити невірних рухів”.

Раніше правозахисник Павло Чиков заявив, що Олег Сенцов не писатиме прохання про своє помилування.

Фото: Дмитро Дінзе/Facebook, Save Oleg Sentsov/Facebook

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Олег Сенцов
Не робіть невірних рухів – Сенцов написав ще одного листа
Олег Сенцов
Схуд до 72 кг, читає Ремарка – активіст про стан Сенцова
Олег Сенцов
Російський режисер підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі
У Празі відбулася акція на підтримку Сенцова
Олег Сенцов
Дистрофія, анемія, гіпоксія. Сенцов повідомив про свій стан
Утілює всі ідеали: Сенцова висувають на Нобелівську премію
Вакарчук закликав звільнити Сенцова та присвятив йому пісню
Мама, це я: подробиці розмови Сенцова з матір’ю
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка