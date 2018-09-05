Комісія з питань помилування відмовилася розглядати клопотання про помилування Олега Сенцова від його матері, бо воно нібито не відповідає вимогам.

Комісія з питань помилування у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ відмовилася розглядати клопотання від матері політв’язня Олега Сенцова щодо його помилування, повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

У документі йдеться, що клопотання матері Сенцова про помилування нібито не може бути розглянутим, бо “не відповідає вимогам, встановленим указом президента РФ”.

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– Відповідно до Указу, сам засуджений має звертатися із клопотанням про помилування президенту РФ у письмовому вигляді та передати його адміністрації виправного закладу, в якому наразі відбуває покарання, – йдеться у тексті.



Фото: Дмитро Дінзе/Facebook Фото: Дмитро Дінзе/Facebook Помилування Сенцова: у російській колонії відхилили клопотання матері / 2 фотографии

До слова, Олег Сенцов написав нового листа правозахисникам, в якому попросив “не робити невірних рухів”.

Раніше правозахисник Павло Чиков заявив, що Олег Сенцов не писатиме прохання про своє помилування.

Фото: Дмитро Дінзе/Facebook, Save Oleg Sentsov/Facebook