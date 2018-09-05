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Прогноз погоди на сьогодні, 5 вересня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 5 вересня, буде теплою. У західних і південних областях пройдуть дощі.

Погода 5 вересня принесе на захід і південь України дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вночі температура становитиме 13-16°, а вдень підніметься до 23-26°.

На півдні буде тепліше – вночі 16-20°, а вдень – 25-29°.

На решті території без опадів. Температура вночі +11-19°, вдень +23-29°.

Читайте: Коли в Україну прийде осінь – прогноз синоптиків

У Києві без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28° тепла.

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