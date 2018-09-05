РФ блокує обмін полонених: координатор ОБСЄ їде на Донбас

Росія в Мінську відмовилася обміняти українських політв’язнів на засуджених у Україні росіян.

Представники Російської Федерації у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі знову відмовилися здійснити обмін затриманих та засуджених за злочини проти України 36 громадян РФ на українських політичних в’язнів, що незаконно утримуються Росією в окупованому Криму та на території Росії.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила у соціальній мережі Facebook.

– Сьогодні, в четверту річницю підписання Мінських угод (Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року. – Ред.), українська сторона зафіксувала повне ігнорування виконання Угод РФ і їх маріонетками. Заблоковано процес звільнення заручників.

Представники Росії в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів, заявивши, що “РФ не має відношення до конфлікту, і нас там нєт”. Тобто, родіна офіційно кинула росіян в українських тюрмах, – наголосила Геращенко.

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– Ми будемо продовжувати апелювати і до РФ, й до світу, що жодна країна не має права відмовлятися від своїх громадян, – додала представник України.

Окремо вона повідомила, що вже у суботу, 8 вересня, координатор ОБСЄ Тоні Фріш відправиться на окупований Донбас і “спробує отримати доступ до українських заручників”.

Нагадаємо, РФ у Мінську відмовилася надати Україні та ОБСЄ інформацію про відправку своїх слідчих на Донбас.