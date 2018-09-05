Росія має негайно припинити бойові дії – США нагадали про Мінські угоди

США закликали Росію виконувати свої зобов’язання відповідно до Мінського протоколу.
США закликали Росію негайно припинити бойові дії на Донбасі, йдеться у Twitter американського посольства в Україні.
– У цей день, чотири роки тому, був підписаний Мінський протокол з метою встановлення миру у східній Україні. Але бойові дії ніколи не припинялися, загрожуючи життю та добробуту невинних українців. Росія повинна виконувати свої зобов’язання і негайно припинити бойові дії, – йдеться у повідомленні.
Мінський протокол, який підписали 5 вересня 2014 року, передбачає припинення бойових дій на території Донецької та Луганської областей.
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До слова, у Кремлі заявили, що Росія не збирається виходити з Мінських угод після вбивства ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.