Росія має негайно припинити бойові дії – США нагадали про Мінські угоди

США закликали Росію виконувати свої зобов’язання відповідно до Мінського протоколу.

США закликали Росію негайно припинити бойові дії на Донбасі, йдеться у Twitter американського посольства в Україні.

– У цей день, чотири роки тому, був підписаний Мінський протокол з метою встановлення миру у східній Україні. Але бойові дії ніколи не припинялися, загрожуючи життю та добробуту невинних українців. Росія повинна виконувати свої зобов’язання і негайно припинити бойові дії, – йдеться у повідомленні.

Мінський протокол, який підписали 5 вересня 2014 року, передбачає припинення бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

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До слова, у Кремлі заявили, що Росія не збирається виходити з Мінських угод після вбивства ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.