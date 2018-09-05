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Штормове попередження по Україні: де чекати грози і шквали

Вдень 5 вересня на заході Україні, а також у Вінницькій та більшості південних областей очікується гроза, місцями шквали до 15-20 м/с.

Про це попереджає ДСНС.

За прогнозами синоптиків, на сході країни окремі пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Читайте: Коли в Україну прийде осінь – прогноз синоптиків

Раніше ми писали, якою буде погода в Україні протягом тижня – із 3 по 7 вересня.

Синоптики обіцяли суху погоду в Україні у вересні та відчутне похолодання вночі.

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