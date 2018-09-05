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Туреччина довірила Україні ремонт гелікоптерів своєї жандармерії

Україна займеться ремонтом і модернізацією 17-ти вертольотів Мі-17 турецької жандармерії.

Про це повідомив у Twitter глава МВС Арсен Аваков, який зараз перебуває в Туреччині з робочою поїздкою.

– Україна виграла тендер – $40 млн на ремонт і модернізацію 17-ти вертольотів Мі-17 турецької жандармерії. Реалізовується компанією Мотор-Січ і ремонтним заводом у Конотопі. У нас унікальна компетенція в сфері авіаремонту. Співпраця з Туреччиною – це наша стратегія, – написав він.

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Туреччина довірила Україні ремонт гелікоптерів своєї жандармерії / 4 фотографии

До слова, Україна передала Туреччині список всіх українських політв’язнів, про які раніше просив президент Реджеп Ердоган.

Фото: Арсен Аваков

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