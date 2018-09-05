Українські прикордонники постраждали через викиди на Кримському Титані

Серед прикордонників, які працюють на адмінкордоні з окупованих Кримом, зафіксовані перші випадки отруєння – як наслідок хімічних викидів на заводі Титан.

Про це у коментарі 112 Україна заявив спікер ДПСУ Олег Слободян.

– Наші медики регулярно цікавляться станом здоров’я наших прикордонників, які несуть службу в безпосередній близькості від цього заводу. Були скарги на самопочуття, це запаморочення, нудота, головний біль, але після відповідних медичних консультацій і прийому ліків ці симптоми вдавалося зняти. Таких людей замінюють на службі, дають їм можливість відпочити і ретельно обстежують, – зазначив він.

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За його словами, для громадян України, які проживають на адміністративному кордоні з Кримом, викиди заводу не становлять загрози, оскільки вітер продовжує дути вглиб окупованого півострова.

– Ми готові надати допомогу громадянам, які, рятуючись від цієї напасті, захочуть приїхати з окупованого півострова на материкову Україну, – сказав Слободян.

Нагадаємо, наприкінці серпня жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках вкрилися дивною липкою іржею.

Фото: ДПСУ