PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вбивство Захарченка: бойовики не показали місії ОБСЄ тіло ватажка "ДНР"/

Вбивство Захарченка: бойовики не показали місії ОБСЄ тіло ватажка “ДНР”

Спостерігачі місії ОБСЄ не бачили тіло ватажка “ДНР” Олександра Захарченка, який загинув у результаті вибуху в кафе Сепар у Донецьку.

Вибух у кафе Сепар стався менш, ніж у 200 метрах від офісу ОБСЄ в Донецьку.

Коли спостерігачі місії прибули на місце події, то побачили, що район навколо ресторану був огороджений, йдеться у звіті.

Один із командирів бойовиків розповів представникам ОБСЄ, що в результаті вибуху загинув Захарченко, ще один бойовик отримав важкі поранення.

Також їм розповіли, що поранення отримали ще 9 осіб.

3 вересня, на наступний день після похорону Захарченка, спостерігачі ОБСЄ уточнювали інформацію про постраждалих і загиблих у результаті вибуху.

Читайте: За наказом Путіна: в “ДНР” відправили сищиків – РосЗМІ

У морзі Донецької обласної клінічної лікарні імені М. І. Калініна їм розповіли, що до них було доставлено тіла ватажка “ДНР” і його охоронця. Про інших постраждалих без дозволу бойовиків розповідати відмовилися.

Медики Інституту невідкладної і відновної хірургії імені В. К. Гусака розповіли, що до них надійшли шестеро постраждалих від вибуху, але додаткову інформацію надати відмовилися.

Раніше повідомлялося, що в день вбивства Захарченко на Донбас із РФ в’їхали два КамАЗи озброєних людей у ​​військовій формі, які не перетинали кордон. Після закриття пропускних пунктів колона машин виїхала назад.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крим
Дані про забруднення у Криму передали ООН і ОБСЄ
Похорон Захарченка охороняла сотня озброєних бойовиків – ОБСЄ
Вбивство Захарченка: Росія не вийде з Мінських угод
убит захарченко
За наказом Путіна: в “ДНР” відправили сищиків – РосЗМІ
похороны захарченко
Закрита труна і звезення масовки: у Донецьку поховали Захарченка
Генеральна прокуратура закриє провадження проти Захарченка
убит захарченко
Вбивство Захарченка: ватажка “ДНР” ховають у закритій труні – ЗМІ
Василь Грицак
Вбивство Захарченка: основні версії СБУ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка