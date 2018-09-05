Вбивство Захарченка: бойовики не показали місії ОБСЄ тіло ватажка “ДНР”

Спостерігачі місії ОБСЄ не бачили тіло ватажка “ДНР” Олександра Захарченка, який загинув у результаті вибуху в кафе Сепар у Донецьку.

Вибух у кафе Сепар стався менш, ніж у 200 метрах від офісу ОБСЄ в Донецьку.

Коли спостерігачі місії прибули на місце події, то побачили, що район навколо ресторану був огороджений, йдеться у звіті.

Один із командирів бойовиків розповів представникам ОБСЄ, що в результаті вибуху загинув Захарченко, ще один бойовик отримав важкі поранення.

Також їм розповіли, що поранення отримали ще 9 осіб.

3 вересня, на наступний день після похорону Захарченка, спостерігачі ОБСЄ уточнювали інформацію про постраждалих і загиблих у результаті вибуху.

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У морзі Донецької обласної клінічної лікарні імені М. І. Калініна їм розповіли, що до них було доставлено тіла ватажка “ДНР” і його охоронця. Про інших постраждалих без дозволу бойовиків розповідати відмовилися.

Медики Інституту невідкладної і відновної хірургії імені В. К. Гусака розповіли, що до них надійшли шестеро постраждалих від вибуху, але додаткову інформацію надати відмовилися.

Раніше повідомлялося, що в день вбивства Захарченко на Донбас із РФ в’їхали два КамАЗи озброєних людей у ​​військовій формі, які не перетинали кордон. Після закриття пропускних пунктів колона машин виїхала назад.