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Вишинського забрали на швидкій прямо з суду

Кирило Вишинський поскаржився на болі в серці й був госпіталізований.

Лікарі швидкої в середу, 5 серпня, госпіталізували керівника порталу РИА Новости Украина Кирила Вишинського прямо із зали Херсонського суду.

Про це повідомили в прокуратурі АР Крим, пише УНН.

Вишинський на початку судового засідання поскаржився на болі в серці, а через деякий час прибули медики і забрали підозрюваного до лікарні.

– На початку засідання він (Вишинський. – Ред.) поскаржився на болі в серці. Лікарі відвезли його до лікарні на обстеження. У судовому засіданні оголошено перерву, – йдеться в повідомленні.

У свою чергу його адвокат заявив, що суд задовольнив клопотання захисту і дозволив Вишинському пройти медичне обстеження.

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У зв’язку з цим інцидентом у судовому засіданні оголошено перерву.

Як відомо, Херсонський суд заарештував майно Кирила Вишинського.

Фото: УНІАН

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