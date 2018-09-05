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Як голосувати переселенцям – ЦВК затвердила правила

Внутрішньо переміщені особи тепер можуть голосувати без документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

голосование переселенцев

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

– Згідно з цими змінами, виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх частин в Донецькій і Луганській областях, межі та перелік яких визначаються президентом України в порядку, передбаченому Законом України” Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, можуть не докладати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування, – йдеться в повідомленні.

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Раніше Верховний суд прийняв рішення, що право на участь у місцевих виборах мають лише ті громадяни України, які постійно проживають на відповідній території і мають реєстрацію постійного проживання на території відповідного населеного пункту.

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