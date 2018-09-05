Єдина церква в Україні: названо терміни і що буде з УПЦ МП

Патріарх Філарет заявив, що церкви, які не приєднаються до єдиної помісної української автокефальної церкви повинні називатися Російська православна церква в Україні.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) впевнений, що єдина помісна церква у країні буде створена до кінця поточного року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, ті церкви, які не долучаться до неї, повинні називатися Російська православна церква в Україні.

– Томос буде. Після Томосу буде Собор тих архієреїв, які звернулися до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію. Ті, хто не звертався, на Соборі не матимуть права, – розповів Філарет.

– Собор означає, що всі три церкви об’єдналися в одну єдину помісну українську автокефальну церкву, і він обере свого предстоятеля і буде в Україні одна українська церква, а ті, хто не приєднаються до цієї української церкви, повинні називатися Російська православна церква в Україні, – додав глава УПЦ-КП.

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Відзначається, що на питання про перспективи створення в Україні єдиної помісної церкви він відповів: – У цьому році.

До слова, раніше Філарет сказав, що буде з храмами Московського патріархату після надання Україні Томосу.