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З України до Польщі запустять ще 2 маршрути

У жовтні у Львові пройде засідання польсько-української робочої групи, на якому буде обговорюватися розширення залізничного сполучення між Україною і Польщею.

поезда в польшу

Про це домовилися міністри інфраструктури України Володимир Омелян та Анджей Адамчик під час зустрічі в Польщі, повідомляє Мінінфраструктури.

Зараз триває робота над двома проектами: відновлення залізничного сполучення у напрямку Перемишль – Мальховіце – Нижанковичі та початок регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.

Омелян зазначив інтенсивність і високу результативність українсько-польського діалогу в 2018 році.

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– Ми надзвичайно раді прогресу, якого досягли на рівні профільних міністерств України та Польщі. Пряме залізничне сполучення між Україною і Польщею, розпочате 2016 року, – приклад успішної реалізації українсько-польських проектів. І зараз обидві країни активно працюють над розширенням залізничного сполучення між Україною і Польщею. Я вдячний Польщі за активну позицію в цьому питанні і всебічну підтримку ініціативи – додав Омелян.

Раніше стало відомо, що лоукостер Wizz Air запускає 4 нових маршрути зі Львова і Харкова з жовтня 2018 року. Мова йде про рейси до Польщі, Литви і Словаччини.

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