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Зміни в Конституції за курсом на ЄС і НАТО – комітет виніс рішення

Комітет Ради підтримав запропоновані президентом зміни до Конституції про європейський і євроатлантичний курс.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримав запропоновані президентом України зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Відповідне рішення було прийнято в середу на засіданні комітету 11 членами, пише Інтерфакс-Україна.

Про запропоновані зміни комітету розповіла представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Головним для законопроекту визначено комітет з питань правової політики і правосуддя. Комітет з нацбезпеки розглядає документ в числі інших чотирьох парламентських комітетів.

– Основний комітет – це комітет Князевича. Ще не призначено дату засідання, але я думаю, що її буде призначено найближчим часом для розгляду і я доповідатиму на цьому комітеті, – повідомила Луценко.

Вона також розповіла, що законопроект повинно бути розглянуто в комітеті з питань європейської інтеграції та в комітеті щодо попередження та запобігання корупції.

– Ви знаєте, що це зміни до Конституції, у них особливий порядок розгляду. Ми голосуємо зараз у першому читанні, приймаємо до розгляду і голосуємо про те, щоб направити цей проект на розгляд Конституційного суду України, – зазначила Луценко.

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Вона додала, що після того, як КС надасть свої висновки, його розгляне профільний комітет Ради.

– Після цього на наступній сесії, після Нового року, Рада, якщо не буде заперечень… знадобиться вже 300 голосів, щоб ці зміни були введені в дію, – пояснила процедуру Луценко.

Як відомо, президент України Петро Порошенко вніс у Раду законопроект, що закріплює в Конституції курс євроатлантичної інтеграції України.

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