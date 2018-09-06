40 тис. хасидів: як Умань готується до іудейського Нового року

На святкування Рош ха-Шана в Умань вже прибуло близько 3 тис. паломників, всього очікується – 40 тис.

Про це розповідається сюжеті Надзвичайних новин.

На святкування Рош ха-Шана в Умань вже прибуло близько трьох тисяч паломників, всього очікується – 40 тисяч. Поліцейські вже почали заходи щодо забезпечення громадської безпеки в районі масового перебування паломників.

В рамках співпраці в Умань прибудуть 20 ізраїльських поліцейських.

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Всього на святкування Нового року за іудейським календарем очікується прибуття близько 40 тис. іноземних гостей.

Святкування Рош ха-Шана розпочнеться 9 вересня і триватиме три дні. Іудеї всього світу будуть відзначатися початок 5778 року.

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