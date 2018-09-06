Бойовики обстріляли будинки в Красногорівці, є втрати з обох сторін

За добу бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. На жаль, один український військовослужбовець загинув, ще трьох поранено.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – повідомляє штаб ООС.

Зокрема, ворог стріляв у районі Сизого, Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Золотого, Шумів, Новгородського, Опитного, Пісків, Красногорівки, Мар’їнки, Чермалика, Павлопіля, Гнутового, Лебединського, Водяного та Широкиного.

Також окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор Красногорівкі, в результаті чого виникла пожежа та був пошкоджений житловий будинок.

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За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще п’ятьох поранено.

З початку доби противник 4 рази обстріляв позиції наших військ: на Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї в районі Мар’їнки та на Маріупольському – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Чермалика та Водяного.

Нагадаємо, Порошенко обговорив зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером питання вирішення конфлікту на Донбасі.

Фото: Міноборони