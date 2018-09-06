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Бюджет України 2019: на оборону пропонують виділити більше 5% ВВП

Рада національної безпеки і оборони ухвалила параметри оборонного бюджету України на наступний рік.

ЗСУ

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення закріпити основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік на рівні більше 5% ВВП, повідомляє прес-служба РНБО.

– Одним з важливих пріоритетів бюджету на наступний рік за дорученням президента України визначено істотне збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, – заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Ще одним пріоритетним напрямком на 2019 рік є закупівля нових зразків озброєння та військової техніки, сучасного ракетного озброєння.

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До слова, українські Повітряні Сили днями провели у Приазов’ї комплексне тренування з нанесення ударів штурмовою авіацією по визначених надводних та морських цілях.

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