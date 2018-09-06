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Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП

На межі з анексованим Кримом тимчасово призупинили роботу два контрольно-пропускні пункти – Каланчак і Чаплинка.

Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП

КПП Каланчак і Чаплинка тимчасово призупинили роботу через хімічні викиди з заводу Титан у Криму, повідомляє речник ДПСУ Олег Слободян.

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди?

  • Це недбальство робітників і так званої “влади” 46%, 39 votes
    39 votes 46%
    46%
  • Винні російські військові, які скинули снаряди 42%, 36 votes
    36 votes 42%
    42%
  • Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 12%, 10 votes
    10 votes 12%
    12%
Всього голосів: 85

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ Чонгар, який працює у штатному режимі.

Читайте: Радянський сценарій Росії в Армянську: чи буде другий Чорнобиль та Курськ?

У тимчасово закритих контрольних пунктах пропуск громадян і транспортних засобів здійснюватимуть лише в екстрених випадках.

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Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП / 8 фотографий

Громадян України з окупованого півострову, які захочуть врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні, оформлятимуть за спрощеним порядком.

До речі, в комісії уряду назвали дві версії шкідливих викидів в атмосферу на заводі Титан у Криму.

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

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