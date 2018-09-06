Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП

На межі з анексованим Кримом тимчасово призупинили роботу два контрольно-пропускні пункти – Каланчак і Чаплинка.
КПП Каланчак і Чаплинка тимчасово призупинили роботу через хімічні викиди з заводу Титан у Криму, повідомляє речник ДПСУ Олег Слободян.
Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди?
- Це недбальство робітників і так званої “влади” 46%, 39 votes39 votes 46%46%
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- Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 12%, 10 votes10 votes 12%12%
Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ Чонгар, який працює у штатному режимі.
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У тимчасово закритих контрольних пунктах пропуск громадян і транспортних засобів здійснюватимуть лише в екстрених випадках.
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Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Громадян України з окупованого півострову, які захочуть врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні, оформлятимуть за спрощеним порядком.
До речі, в комісії уряду назвали дві версії шкідливих викидів в атмосферу на заводі Титан у Криму.
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook