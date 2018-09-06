На межі з анексованим Кримом тимчасово призупинили роботу два контрольно-пропускні пункти – Каланчак і Чаплинка.

КПП Каланчак і Чаплинка тимчасово призупинили роботу через хімічні викиди з заводу Титан у Криму, повідомляє речник ДПСУ Олег Слободян.

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди? Це недбальство робітників і так званої “влади” 46%, 39 votes 39 votes 46% 46%

Винні російські військові, які скинули снаряди 42%, 36 votes 36 votes 42% 42%

Це дійсно нещасний випадок на заводі Титан 12%, 10 votes 10 votes 12% 12% Всього голосів: 85 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ Чонгар, який працює у штатному режимі.

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У тимчасово закритих контрольних пунктах пропуск громадян і транспортних засобів здійснюватимуть лише в екстрених випадках.



Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook Фото: Oleh Slobodyan/Facebook Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП / 8 фотографий

Громадян України з окупованого півострову, які захочуть врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні, оформлятимуть за спрощеним порядком.