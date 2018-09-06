Для Росії це питання життя і смерті – Єлісєєв про надання Томосу Україні

Надання Україні Томосу є питанням життя і смерті для Кремля. Тому Росія задіяла всі важелі, аби завадити цьому процесу.

Отримання Україною Томосу залишається для Росії питанням життя і смерті, заявив в інтерв’ю ВВС Україна заступник глави АП Костянтин Єлісєєв.

– Для Кремля це питання життя і смерті самої ідеології так званого Русского мира. Тому сьогодні включилися досить потужні, в тому числі фінансові, важелі тиску та впливу російської сторони на церковні інстанції, – переконаний він.

За словами Єлісєєва, чим далі у даті відкладається рішення про надання Україні Томосу, тим більше шансів у РФ протидіяти цьому процесу.

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– Треба спокійно, зважено та у повній суспільно-політичній єдності працювати на прискорення строків отримання Томосу, – додав заступник глави АП.