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Для Росії це питання життя і смерті – Єлісєєв про надання Томосу Україні

Надання Україні Томосу є питанням життя і смерті для Кремля. Тому Росія задіяла всі важелі, аби завадити цьому процесу.

Костянтин Єлісєєв

Отримання Україною Томосу залишається для Росії питанням життя і смерті, заявив в інтерв’ю ВВС Україна заступник глави АП Костянтин Єлісєєв. 

– Для Кремля це питання життя і смерті самої ідеології так званого Русского мира.

Тому сьогодні включилися досить потужні, в тому числі фінансові, важелі тиску та впливу російської сторони на церковні інстанції, – переконаний він.

За словами Єлісєєва, чим далі у даті відкладається рішення про надання Україні Томосу, тим більше шансів у РФ протидіяти цьому процесу.

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– Треба спокійно, зважено та у повній суспільно-політичній єдності працювати на прискорення строків отримання Томосу, – додав заступник глави АП.

До речі, патріарх Філарет уже назвав терміни створення єдиної церкви в Україні та розповів про майбутнє УПЦ МП.

Фото: АП

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