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Договір про дружбу з РФ: РНБО підтримало розрив на 10 років

Рада національної безпеки та оборони підтримала пропозицію розірвати Договір про дружбу з Росією.

Україна Росія

Рада національної безпеки та оборони підтримала пропозицію розірвати Договір про дружбу з Росією на 10 років, яка надійшла від президента Петра Порошенка, повідомляє прес-служба РНБО.

Під час засідання РНБО було прийнято рішення, у найближчий час доручити Міністерству закордонних справ направити Росії ноту щодо припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

В свою чергу Порошенко заявив, що РФ повідомлять про розрив Договору про дружбу до 30 вересня.

– Виконуючи моє доручення, МЗС підготувало перелік заходів щодо припинення договору про дружбу, партнерство з РФ і найближчим часом, цього місяця , до 30 вересня, буде повідомлено РФ про непродовження договору, припинення його дії, – сказав президент.

Читайте: Москва прокоментувала вихід України з Договору про дружбу з РФ

До слова, президент Петро Порошенко доручив Кабміну підготувати пропозиції щодо офіційного припинення участі України в СНД.

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