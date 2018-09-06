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Екокатастрофа у Криму збільшує свої масштаби – Чийгоз

Масові отруєння людей через викид хімікатів вже спостерігаються на західному узбережжі Криму.

Крим

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що отруєння людей через екологічну катастрофу в Армянську, спостерігаються також на західному узбережжі Криму та в напрямку Сімферополя, передає ZIK.

За його словами, окупаційна влада Криму сьогодні вимушена видавати населенню листівки з вказівками, що потрібно робити при хімічному отруєнні.

– Це говорить про те, що екологічна катастрофа, яка трапилась в Армянську, має властивість збільшення своїх масштабів. За інформацією, яку ми отримуємо, вже і на західному узбережжі півострова спостерігаються масові отруєння людей, – сказав Чийгоз.

Він додав, що така ж ситуація спостерігається в напрямку Сімферополя. Зростання площі екологічної катастрофи пов’язане з напрямком вітру.

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До слова, у комісії уряду є дві версії, чим викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

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