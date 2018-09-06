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Евакуація з пекла: як жителі тікають з Армянська

Через екокатастрофу в окупованому Армянську окупанти поспіхом евакуювали дітей шкільного віку.

4 вересня окупанти повідомили про зафіксоване перевищення допустимої норми шкідливих речовин в атмосфері Армянська. У зв’язку з цим з міста почали вивозити дітей шкільного віку, передають Крим.Реалії.

Евакуація продовжилася й вночі. Як повідомляє мешканка Армянська Ольга Малікова, близько 23.00 Армянськ залишили чотири автобуси з учнями школи № 2.

Інша мешканка Армянська Безпалько Ірина повідомила, що умови перевезення дітей були не найкомфортніші.

Жителька Армянська Галина, яка побажала залишитися неназваною, розповіла журналістам, що дітей з міста евакуювали поспіхом, на збори надали близько години.

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Жителі Армянська, які залишаються в місті, продовжують дихати кислотними викидами. Вони змушені вдаватися до різних способів захисту, їх не вистачає. Після того, як городяни 4 вересня повідомили про дефіцит захисних масок і марлевих пов’язок, головний окупант Сергій Аксьонов розпорядився організувати в центрі Армянська цілодобову аптеку, в якій городяни зможуть безкоштовно отримати ватно-марлеві пов’язки. Але поки цього не було зроблено, кажуть городяни.

Нагадаємо, урядова комісія назвала дві версії, чим можуть бути викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

Фото: скріншот з відео

Екокатастрофа у Криму: що насправді спричинило хімічні викиди?

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