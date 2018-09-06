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Комітет Ради підтримав звільнення Реви

Профільний комітет Верховної Ради підтримав звільнення Андрія Реви з посади міністра соціальної політики.

Андрій Рева

Комітет із питань соціальної політики підтримав звільнення міністра соцполітики Андрія Реви, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Під час засідання члени Комітету розглянули проекти постанов про звільнення Андрія Реви з посади міністра, а також про визнання роботи відомства незадовільною.

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– За результатами обговорення члени комітету підтримали обидва проекти постанов Верховної Ради, яким пропонується визнати роботу Міністерства соціальної політики незадовільною і звільнити Реву з посади міністра соціальної політики, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як українці, що проживають на тимчасово окупованих територіях, отримають всі виплати по пенсіях.

Фото: Олег Федонюк/Facebook

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