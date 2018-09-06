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Київ отримає європейський сміттєпереробний завод через два роки

Перший сміттєпереробний завод у Києві може з’явитися через два роки. ПрАТ Київспецтранс збирається за механіко-біологічною технологією переробляти на цьому заводі не менше 450 тис. тонн твердих побутових відходів (ТПВ) на рік. Саме стільки сміття приймає запланований до закриття полігон зберігання ТПВ №5 у Підгірцях.

Сміття

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова правління ПрАТ Київспецтранс Андрій Грущинський, передає KV.

За його словами, потужність заводу з переробки повинна бути не менше 450 тис. тонн, адже саме стільки п’ятий полігон приймає щорічно.

– Ми визначили, що завод повинен бути побудований для переробки сміття за механіко-біологічною технологією. За цією технологією завод генеруватиме вторинну сировину, електроенергію та опалення з біомаси, компост, РДФ паливо, яке може використовувати завод Енергія, або деякі цементні заводи. Орієнтовна вартість такого підприємства – €60 млн.

Наша основна вимога – будівництво заводу повинна проводити європейська компанія з досвідом реалізованих об’єктів у Європі, за європейськими нормами та технологіями. Ми розраховуємо, що за два роки цілком можливо запустити такий завод – півроку потрібно на розробку документації, півроку на виготовлення обладнання та облаштування земельної ділянки та рік на будівництво та запуск заводу, – пояснив він.

При цьому заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що Київ виробляє в рік 1,2 млн тонн сміття і тому потребує щонайменше трьох таких заводів. Він пояснив, що сміття на 5 полігон припинять возити тільки після того, як у Києві збудують сміттєпереробний завод.

– Щодо будівництва заводу за пропозицією Київспецтрансу, ми готуємо відповідне рішення Київради і ця процедура буде запущена.

Зараз йдуть консультації з європейськими компаніями щодо технологій і вони вже починають проектувати завод, щоб не втрачати час, – зазначив Петро Пантелєєв.

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Андрій Грущинський зазначив, що основною перевагою їхньої пропозиції для міста є те, що ризики, пов’язані з економічною моделлю майбутнього заводу, будуть розділені з інвестором.

При цьому, місто, за його словами, зможе повноцінно контролювати собівартість послуги переробки сміття та прогнозувати обсяги переробки сміття, що є вкрай необхідним для міста, особливо після закриття 5-го полігону.

– Ми одночасно звернулися до низки провідних європейських компаній щодо попередньої розробки проекту. Зацікавилися у співпраці німецькі та польські компанії.

Концепції заводів, які вони розробляють, відповідатимуть всім сучасним європейським екологічним нормам і стандартам. Вже найближчим часом ми зробимо презентацію для адміністрації міста та громадськості, – зазначив він.

Раніше Факти ICTV з’ясували, чому вулиці Києва переповнені сміттям і як це змінити.

Фото: Pixabay

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