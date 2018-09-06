Майже 1,5 тис. студентів відрахували – скандал в університеті Богомольця

В університеті імені Богомольця ухвалили наказ, яким фактично відрахували майже 1,5 тис. першокурсників.

Перший проректор Національного медичного університету імені Богомольця Ярослав Цехмістер ухвалив наказ, який позбавляє майже 1,5 тис. першокурсників статусу студентів та скасовує контракти з викладачами, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Від 5 вересня було видано наказ, яким скасовуються усі довіреності, які видав в. о. ректора Юрій Кучин. Також проректор дав розпорядження розірвати всі підписані Кучиним договори з 15 вересня до 5 вересня 2018 року.

– Оскільки до цих угод належать й угоди зі студентами-першокурсниками контрактної форми навчання та про укладення контрактів з викладачами, фактично прибічники Катерини Амосової, звільненої МОЗ України з посади ректора у квітні 2018 року, майже позбавили 1,5 тисячі молодих людей права на освіту, а кілька десятків викладачів – на надання цієї освіти, – йдеться у повідомленні.

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МОЗ закликає студентів та викладачів зберігати спокій. Уряд вже вживає усіх необхідних заходів.

До слова, ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана відсторонили від виконання службових обов’язків.

Фото: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця