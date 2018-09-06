Метро на Виноградар: Київметрополітен скасував тендер

Київський метрополітен скасував тендер на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар.

Про це повідомляється на сайті державних закупівель ProZorro.

Причиною стало те, що лише один учасник – компанія Інтербудтунель – подав повний пакет документів без порушень.

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Будівельну компанію Адамант зняли з тендеру ще в середині серпня, а на початку вересня стало відомо про проблеми з банківською гарантією у Київметробуду.

Нагадаємо, 18 липня КМДА затвердила проект будівництва ділянки Сирецько – Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар.

Фото: censor.net.