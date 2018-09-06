Місія МВФ почала роботу в Києві – причина

В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Місія МВФ працюватиме в Києві в період з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій і економічної політики, пише Інтерфакс-Україна.

За словами постійного представника Фонду в Україні Йоста Люнгмана, на порядку денному обговорення питань фінансової допомоги від МВФ на підтримку політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні і подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

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В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова зазначила, що українська сторона має намір обговорити з Фондом як всі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року.

За її словами, успішний четвертий перегляд програми розширеного фінансування МВФ і отримання п’ятого траншу в $2 млрд відкриє шлях до залучення фінансування в державний бюджет на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку на $800 млн, а також до отримання макрофінансової допомоги від ЄС на EUR 1 млрд.

Раніше Факти ICTV писали, що черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках програми EFF Національний банк України розраховує отримати до кінця осені.

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