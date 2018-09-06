Не випаровування: названо версії екокатастрофи в Криму

У комісії уряду є дві версії, чим викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан в окупованому Криму.

Причиною негативного впливу кримського заводу Титан на навколишнє середовище і здоров’я людей є щоденні викиди в атмосферу, а не кислотний накопичувач, як повідомлялося раніше.

Про це повідомив заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш після ознайомлення очолюваної ним делегації урядової міжвідомчої робочої групи з ситуацією, що склалася у населених пунктах Каланчацького та Чаплинського районів Херсонщини, розташованих неподалік від кримського заводу Титан.

На перший погляд, причина не в накопичувачі. Головна причина – викиди. Головна причина тільки у цьому. Це однозначно не випаровування (з кислотного накопичувача заводу Титан. – Ред.), – цитує його Укрінформ.

Чиновник зазначив, що до такого висновку дійшли українські фахівці, які відвідали Херсонську область.

За словами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, у комісії уряду є дві версії, чим викликані шкідливі викиди в атмосферу на заводі Титан.

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– На сьогодні є дві версії. Перша – те, що у них змінилося керівництво заводу, і є людський фактор, і там ще корпоративний конфлікт. І друга версія – це те, що у воді, яку вони качають з-під землі (для потреб заводу. – Ред.), пішла засоленість, і ця засоленість вплинула на фільтри, вплинула на запірне обладнання, яке сьогодні фактично здійснює викиди безпосередньо в атмосферу з перевищенням гранично допустимих норм за багатьма компонентами, – сказав Гордєєв.

За його словами, ці дві версії зараз перевіряються.

Як повідомлялося, вчора, 4 серпня, окупанти у Криму зупинили роботу заводу Кримський титан нібито через хімічні викиди.