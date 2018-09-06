Невелике похолодання і дощі: погода на вихідні в Україні (КАРТА)

У вихідні, 8-9 вересня, зона опадів зміститься з заходу на схід та південь України. Температура повітря почне поступово знижуватися.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у суботу, 8 вересня, дощі очікуються у центральних та південних областях, частково – на заході та сході країни.
На півдні та Закарпатті буде найтепліше – до +27, на градус менше на сході та у центрі, приблизно стільки ж очікується і на півночі.
Читайте: Коли в Україну прийде осінь – прогноз синоптиків
У західних областях стовпчик термометра покаже +23.
У Києві без опадів, вночі 13-15, а вдень 23-25 вище нуля.
На неділю, 9 вересня, синоптики обіцяють суху погоду лише у західних та північних регіонах.
На всій території країни встановиться майже однакова температура повітря – до +25, подекуди +23.
У столиці сухо, вночі 12-14, вдень 23-25 градусів тепла.
Нагадаємо, якою буде погода у вересні.