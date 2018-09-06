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Невелике похолодання і дощі: погода на вихідні в Україні (КАРТА)

У вихідні, 8-9 вересня, зона опадів зміститься з заходу на схід та південь України. Температура повітря почне поступово знижуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 8 вересня, дощі очікуються у центральних та південних областях, частково – на заході та сході країни.

На півдні та Закарпатті буде найтепліше – до +27, на градус менше на сході та у центрі, приблизно стільки ж очікується і на півночі.

Читайте: Коли в Україну прийде осінь – прогноз синоптиків

У західних областях стовпчик термометра покаже +23.

У Києві без опадів, вночі 13-15, а вдень 23-25 вище нуля.

На неділю, 9 вересня, синоптики обіцяють суху погоду лише у західних та північних регіонах.

На всій території країни встановиться майже однакова температура повітря – до +25, подекуди +23.

У столиці сухо, вночі 12-14, вдень 23-25 градусів тепла.

Нагадаємо, якою буде погода у вересні.

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