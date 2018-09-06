Нинішній в. о. голови ДФС Олександр Власов два роки воював в АТО

Призначений вчора тимчасово виконувати обов’язки глави ДФС Олександр Власов два роки не служив, а воював у зоні АТО.

Про це повідомив його заступник, підполковник К., який досі несе службу в одному зі спецпідрозділів ЗСУ, повідомляє News One.

– Це професійний військовий розвідник і контррозвідник, наш бойовий командир. Я мав честь воювати разом з ним. В армії мало таких офіцерів, що здатні виконувати складні бойові завдання. Я й зараз не можу вам навести прикладів операцій, які виконували наші “привиди”, однак повірте, це реальні складні бойові завдання, – повідомило джерело у ЗСУ.

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Нагадаємо, що до посади в ДФС Олександр Власов очолював одеську митницю. Під час його керівництва в Одесі була проведена одна з найгучніших спецоперацій останніх років щодо перекриття контрабанди та арешту “короля контрабанди” Амінева.

Про Власова також відомо, що під час Антитерористичної операції на Сході він деякий час очолював Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення АТО Державної фіскальної служби України щодо перекриття каналів контрабанди на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.