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Одна проста річ: чим Рада Європи може допомогти у звільненні Сенцова

Що може зробити Рада Європи, щоб Росія звільнила українського політв’язня Олега Сенцова – дивіться у екслюзивному інтерв’ю Дмитра Кулеби Фактам ICTV.

Олег Сенцов голодує вже 115 днів, вимагаючи, щоб Кремль звільнив всіх українців, незаконно ув’язнених у Росії.

Наразі рідні кажуть, що стан Сенцова важкий, але він запевняє, що тримається бадьоро.

По всьому світу проходять акції підтримки українського режисера.

Звільнення Сенцова – одна з найголовніших тем порядку денного.

Що для цього може зробити Рада Європи, розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Далі – пряма мова дипломата.

– Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся з прямим письмовим проханням до президента РФ Володимира Путіна щодо помилування Олега Сенцова.

Це дуже сильний крок. Але Рада Європи може зробити ще більше.

У Росіян є свої інтереси і вони хочуть їх досягати і захищати у Раді Європи.

Для того, щоб змусити РФ звільнити Олега Сенцова, потрібно робити одну просту річ: у переговорах йти на певні поступки щодо їх інтересів, але за умови звільнення українського режисера.

Читайте: Гра у довгу або чому РФ вимагатиме ще більше, якщо піти на поступки - Дмитро Кулеба

Звісно, це не означає, що можна зробити все, що завгодно. Але я вимагаю від Ради Європи, щоб тема українських політв’язнів в Росії постійно перебувала на порядку денному їх діалогу з Російською Федерацією, тому що це правозахисна організація.

Якщо Рада Європи зустрічається з росіянами і не вважає за потрібне порушувати питання політв’язнів, які перетворилися на системну проблему в Росії, то є проблеми з реалізацією їх мандату.

Я не стверджую, що Рада Європи нічого не робить, але переконаний, що може зробити більше.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали все, що потрібно знати про “справу Сенцова”.

Спілкувалася Валерія Маліцька

Фото: УНІАН

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