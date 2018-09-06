Одна проста річ: чим Рада Європи може допомогти у звільненні Сенцова

Що може зробити Рада Європи, щоб Росія звільнила українського політв’язня Олега Сенцова – дивіться у екслюзивному інтерв’ю Дмитра Кулеби Фактам ICTV.
Олег Сенцов голодує вже 115 днів, вимагаючи, щоб Кремль звільнив всіх українців, незаконно ув’язнених у Росії.
Наразі рідні кажуть, що стан Сенцова важкий, але він запевняє, що тримається бадьоро.
По всьому світу проходять акції підтримки українського режисера.
Звільнення Сенцова – одна з найголовніших тем порядку денного.
Що для цього може зробити Рада Європи, розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.
Далі – пряма мова дипломата.
– Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся з прямим письмовим проханням до президента РФ Володимира Путіна щодо помилування Олега Сенцова.
Це дуже сильний крок. Але Рада Європи може зробити ще більше.
У Росіян є свої інтереси і вони хочуть їх досягати і захищати у Раді Європи.
Для того, щоб змусити РФ звільнити Олега Сенцова, потрібно робити одну просту річ: у переговорах йти на певні поступки щодо їх інтересів, але за умови звільнення українського режисера.Читайте: Гра у довгу або чому РФ вимагатиме ще більше, якщо піти на поступки - Дмитро Кулеба
Звісно, це не означає, що можна зробити все, що завгодно. Але я вимагаю від Ради Європи, щоб тема українських політв’язнів в Росії постійно перебувала на порядку денному їх діалогу з Російською Федерацією, тому що це правозахисна організація.
Якщо Рада Європи зустрічається з росіянами і не вважає за потрібне порушувати питання політв’язнів, які перетворилися на системну проблему в Росії, то є проблеми з реалізацією їх мандату.
Я не стверджую, що Рада Європи нічого не робить, але переконаний, що може зробити більше.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали все, що потрібно знати про “справу Сенцова”.
Спілкувалася Валерія Маліцька
Фото: УНІАН