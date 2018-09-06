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Петиція за Сенцова: українці обвалили сайт Білого дому

Активісти просять діаспору допомогти у зборі підписів під петицією щодо Олега Сенцова.

Сайт Білого дому з петицією, що закликає звільнити українського в’язня Кремля, режисера Олега Сенцова, “впав” після того, як її підписали більше 78 тисяч чоловік.

Так, станом на 00.55 четверга, 6 вересня, під час переходу за посиланням видно несправності, які, як повідомляють на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook, зникають, якщо використовувати VPN.

Станом на 10.30 6 вересня ситуація не змінилася, і сайт все ще недоступний в Україні.

– Тобто закрили доступ для України (або сервісних центрів, які використовує Україна). Або міг впасти один з серверів, – припустили активісти.

Вони також попросили допомогти в зборі підписів діаспору. – Сьогодні петиція #SaveOlegSentsov стала недоступною з території України, тому зараз надія тільки на зарубіжних українців, – написано в повідомленні.

Читайте: Одна проста річ: чим Рада Європи може допомогти у звільненні Сенцова

Так, станом на 8.30 6 вересня для того, щоб прохання про звільнення в’язня Кремля розглянули в Білому домі, не вистачало трохи більше 4 тисяч підписів, на збір яких залишається кілька днів. Дедлайн для збору підписів – 8 вересня.

Нагадаємо, український політв’язень Олег Сенцов написав нового листа правозахисникам.

Фото: УНІАН

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