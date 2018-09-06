Прогноз погоди на сьогодні, 6 вересня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На Правобережжі, у Херсонській області та в Криму короткочасний дощ, гроза.
На решті території – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вітер східний до 5-10 м/с, у західних, південних, східних та Вінницькій областях місцями пориви та шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 12-17°, на півдні – до 21°, а вдень 22-27°, в Приазов’ї – до 29°, на заході країни 19-24°.
У Києві подекуди можливий невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.
Читайте: Коли в Україну прийде осінь – прогноз синоптиків
Ми також писали, якою буде погода в Україні протягом тижня – із 3 по 7 вересня.
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