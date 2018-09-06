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Рада дозволила вивозити дрова і посилила покарання за контрабанду

Верховна Рада розглянула раніше заветований президентом законопроект Про запобігання контрабанді лісу. Глава держави запропонував виключити з документу положення про мораторій на експорт саме дров, адже це суперечить Угоді України і ЄС про зону вільної торгівлі. Без такої заборони закон підтримали 246 народних обранців.

лес-кругляк

Водночас, інші важливі норми для боротьби з контрабандою лісу, у документі залишилися.

Мораторій на вивезення лісу-кругляка діятиме і далі. Також посилять відповідальність за незаконну вирубку лісу. Якщо вона спричинила істотні шкоду – більше ніж на 34 тисячі гривень – за це пропонують карати штрафом у 17 тисяч, або ж арештом на 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років.

Читайте: Масова вирубка українського лісу: контрабандний трафік до Румунії

Ще жорсткіше хочуть карати контрабандистів: ув’язненням від 3до 5 років. Якщо ж контрабандою займатимуться повторно, або ж робитиме це група осіб – покарання ще суровіше: тюрма від 5 до 10 років, або 10-12 за гратами –  якщо збитки завдані державі в особливо великих розмірах. У контрабандитстів лісу також конфісковуватимуть майно.

Раніше Мінекономрозвитку пояснило, чому потрібно скасувати мораторій на експорт лісу.

Фото: dreamstime.

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