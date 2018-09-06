Радянський сценарій Росії в Армянську: чи буде другий Чорнобиль та Курськ?

У Криму, в місті Армянськ, по невідомим причинам стався викид хімічних речовин. Факти ICTV розповідають про можливі версії катастрофи, про те, як діє Україна та чому мовчить Росія.

Ще у кінці сепрня, в ніч з 23 на 24, місцеві жителі кримського міста Армянськ почали помічати дивні речі. Зокрема, металеві предмети почали покриватись липкою іржею жовтого кольору. Однак, так званий “глава республіки” Сергій Аксьонов евакуювати людей наказав лише 4 вересня. І то, тільки дітей дошкільного віку з матерями та школярів. Він оголосив двотижневі канікули та відправив їх у кримські санаторії.

Причина екологічної катастрофи

За офіційною версією причиною забруднення повітря став завод Кримський титан. В кислотному накопичувачі заводу було замало води, і через велику спеку хімречовини почали випарюватись. Так, Аксьонов запевнив, що роботу заводу призупинять найближчим часом.

Однак, за однією з версій, яку також озвучив заступник міністра з питань окупований територій Георгій Тука, під час військових навчань російської армії снаряд потрапив на дно відстійників, де знаходились концентрація сірчистого ангідриду.

Факти ICTV поспілкувались з співзасновником громадської ініціативи Крим SOS Тамілою Ташевою та політологом Кирилом Сазоновим та дізнались, що сталось в Армянську та чому Росія замовчує інцидент. А також, як діє влада України та чи достатньо цього для врегулювання ситуації.

Політолог Кирило Сазонов теж притримується цієї версії:

– За повідомленнями української розвідки, швидше за все, дійсно, проводилися навчання на півночі Криму і це вже не перший раз. Це призвело до порушення герметичності ємності, в якій зберігалися отрутохімікати.

Третя версія – навмисні викиди самого заводу Титан.

Так, Ташева зазначила, що їх організація вже отримувала повідомлення про неодноразові звернення громадян Криму у лікарню зі схожими симптомами. Це дає підстави припускати, що випадок з викидами неодноразовий:

– За нашою інформацією, у міських лікарнях по всій території Криму були повідомлення про надто велику кількість хвороб, повязаних з ураженням сльозової оболонки задовго до викидів. Тому можна припускати, що такі викиди вже були.

Чому у Росії не діють

Потрапляння хімічних речовин у повітря зафіксували ще 24 серпня, однак влада Росії довгий час замовчувала події. Кирило Сазонов порівнює ситуацію з подіями у Чорнобилі:

– Росія буде діяти в традиційному стилі, як діяла за часів Радянського Союзу. Під час Чорнобиля проводять демонстрацію; спочатку кажуть, що з підводним човном все гаразд (підводний човен Курськ, – Ред.), а потім заявляють, що він затонув. Росія традиційно намагається зберегти гарне обличчя при поганій грі. За принципом – нічого не сталося, у нас все добре. А все інше – домисли ворогів.

Таміла Ташева впевнена, що бездіяльність Російської Федерації обумовлена їх боязню зганьбитись перед світовою спільнотою:

– Мовчать тому, що світова спільнота слідкує за дотриманням Росією гуманітарних питань –життєзабезпечення кримського населення має відбуватись на певному рівні, не гірше, аніж це було за часів контролю території Україною. Окрім того, це може викликати паніку у населення.

Реакція України

Викид небезпечних хімічних речовин стався в безпосередній близькості до українського блокпосту. Українська влада відразу відреагувала на ситуацію, на відміну від Росії, відзначив Сазонов:

– Україна реагує, як може. Україна навіть військових забезпечила засобами захисту і відвела вглиб тих, кого можна було. А в Росії до останнього моменту трималися і почали вивозити вже, коли почався скандал.

Однак, чи достатньо цього? Україна досі не заявила про свою готовність прийняти громадян, що проживають на території півострова. Таміла Ташева нагадує, що хоч Крим знаходиться під контролем Росії, однак там живуть наші громадяни і Україна має їх захистити:

– Зараз державні органи влади мали б заявити, що там живуть наші громадяни. І якщо вони потребують допомоги і хочуть виїхати з території півострова, то держава готова забезпечити їм умови для виїзду – поселити їх у санаторні заклади, забезпечити тимчасовим житлом або надати місця, де діти можуть вчитись деякий час, допоки ситуація не врегульована.

Наразі Україна має шанс ще раз нагадати світовій спільноті про незаконні дії Російської Федерації. Для того, аби підняти це питання на міжнародний рівень варто звертатись у відповідні міжнародні організації, вважає політолог Сазонов:

Таким чином, ситуація у Криму в котрий раз демонструє, що Росія не готова визнавати своїх помилок. Однак, на фоні політичних протистоянь, люди, які потерпають більше всього, залишились без уваги спільноти. Громадяни Криму наразі залишаються незахищеними ні з боку Росії, ні, на жаль, з боку України.

Фото: dreamstime, офіційні сторінки у Facebook.

Лілія Ященко