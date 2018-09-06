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Росіянам загрожує в’язниця за незаконний перетин кордону України

Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність для росіян за незаконний перетин кордону. Рішення було прийнято в першому читанні під час ранкового засідання.

За ухвалення законопроекту №7017 авторства народних депутатів Ірини Луценко і Артура Герасимова за основу проголосував 241 депутат.

Згідно з законопроектом, за незаконне перетинання державного кордону України пропонують карати лише “громадян держави-агресора” чи “інших осіб, які діяли в інтересах держави-агресора”.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що до остаточного прийняття законопроекту він може бути змінений.

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Перетин кордону поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з підробленими документами каратимуть позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо ж дія буде вчинене з застосуванням зброї – до восьми років.

Зараз за це карають лише штрафом у розмірі до 3400 гривень або адміністративним арештом строком до 15 діб.

Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко підписав закон про штрафи за ігнорування заборони в’їжджати в Україну та порушення порядку перетину лінії розмежування на Донбасі.

Фото: telegraf.

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