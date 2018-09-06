Шкіра вкривається пухирями. Кримчан попередили про кислотні дощі

Жителі окупованого Криму отримують смс із попередженням про кислотні дощі після хімічних викидів на заводі Титан в Армянську.

У цих повідомленнях зазначається, що після кислотного дощу шкіра вкривається пухирями, передає Крим.Реалії.

Також рекомендують не виходити на вулицю під час дощу, закривати вікна, а також побоюватися випарів.

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Нагадаємо, наприкінці серпня жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках вкрилися дивною липкою іржею.

Як повідомлялося, 4 серпня окупанти у Криму зупинили роботу заводу Кримський титан нібито через хімічні викиди.

Фото: скрін відео krymr.com