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Спалах африканської чуми: зафіксовані нові випадки у трьох областях

У Київській, Херсонській та Миколаївській областях зареєстровано три нові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

Свиня

Про це повідомляє Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Всі випадки африканської чуми середи свиней зареєстровані з 30 серпня по 5 вересня і підтверджені лабораторними дослідженнями.

В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Читайте: У Китаї дефектними виявилися сотні тисяч вакцин для дітей

Нагадаємо, наприкінці липня в Ізмаїлі Одеської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней. У місті ввели карантин.

Фото: Pixabay

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