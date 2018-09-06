Тарифи на газ відчутно зростуть – прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ у 2018 році зростуть на 25%.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що цього року прогнозується зростання тарифів на газ на 25%, а наступного – на 15%, повідомляє УНІАН.

– Прогноз не змінився: ми очікуємо зростання тарифів на газ десь на 25% цього і на 15% наступного року, – сказав Сологуб.

За його словами, оскільки комунальні тарифи становлять близько 20% індексу споживчих цін, то вплив підвищення цін на газ на інфляцію становитиме приблизно 1,2%.

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До слова, НКРЕКП готується переглянути тарифи на електроенергію для населення.