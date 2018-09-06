PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Тарифи на газ відчутно зростуть - прогноз НБУ/

Тарифи на газ відчутно зростуть – прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ у 2018 році зростуть на 25%.

Газ

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що цього року прогнозується зростання тарифів на газ на 25%, а наступного – на 15%, повідомляє УНІАН.

– Прогноз не змінився: ми очікуємо зростання тарифів на газ десь на 25% цього і на 15% наступного року, – сказав Сологуб.

За його словами, оскільки комунальні тарифи становлять близько 20% індексу споживчих цін, то вплив підвищення цін на газ на інфляцію становитиме приблизно 1,2%.

Читайте: Підвищення тарифів на газ – Рева уточнив ціни для споживачів

До слова, НКРЕКП готується переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка