Тепер однакові: права жінок і чоловіків в армії зрівняли

Верховна Рада зрівняла права та можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби в ЗСУ та інших військових формуваннях.
Законопроект №6109 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в ЗСУ та інших військових формуваннях підтримали 247 нардепів.
Жінки виконують військовий обов’язок нарівні з чоловіками.
Виняток – випадки, передбачені законом з охорони материнства та дитинства, а також із забороною дискримінації за ознакою статі.
Крім того, жінки можуть бути прийняті в добровільному порядку на контракт або строкову службу, проходити службу в резерві та бути військовослужбовцями запасу.
Від проходження зборів позбавлять тільки вагітних.
Читайте: США готові збільшити поставки летального зброї в Україні – Волкер
З минулого законодавства вилучено згадки про обмеження віку служби для жінок із 18 до 40 років.
Тобто, жінкам забезпечать рівний доступ до посад і військових звань, а також рівний обсяг відповідальності при виконанні обов’язків військової служби.
До слова, Верховна Рада також ратифікувала договір між урядами України та Польщі про посилення співпраці в сфері оборони.
Фото: Міноборони