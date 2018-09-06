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Тепер однакові: права жінок і чоловіків в армії зрівняли

Верховна Рада зрівняла права та можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби в ЗСУ та інших військових формуваннях.

Жінки в ЗСУ

Законопроект №6109 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в ЗСУ та інших військових формуваннях підтримали 247 нардепів.

Жінки виконують військовий обов’язок нарівні з чоловіками.

Виняток – випадки, передбачені законом з охорони материнства та дитинства, а також із забороною дискримінації за ознакою статі.

Крім того, жінки можуть бути прийняті в добровільному порядку на контракт або строкову службу, проходити службу в резерві та бути військовослужбовцями запасу.

Від проходження зборів позбавлять тільки вагітних.

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З минулого законодавства вилучено згадки про обмеження віку служби для жінок із 18 до 40 років.

Тобто, жінкам забезпечать рівний доступ до посад і військових звань, а також рівний обсяг відповідальності при виконанні обов’язків військової служби.

До слова, Верховна Рада також ратифікувала договір між урядами України та Польщі про посилення співпраці в сфері оборони.

Фото: Міноборони

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