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Україна та Польща ратифікували оборонну співпрацю

Верховна Рада ратифікувала договір між урядами України та Польщі про посилення співпраці у сфері оборони.

Україна Польща

Законопроект Про ратифікацію генеральної угоди між Кабміном і урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері оборони Верховна Рада прийняла за основу та в цілому.

Рішення підтримали 230 народних депутатів.

Співробітництво буде посилене в підготовці військовослужбовців, захисті від зброї масового ураження, спільній роботі в оборонній промисловості та кроках із підтримки миру.

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Документ передбачає внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності генеральної угоди між Кабміном і урядом Польщі про співробітництво в сфері оборони шляхом її ратифікації.

Реалізація угоди не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету України.

До речі, в Раді вже опублікували текст змін до Конституції України, запропоновані Петром Порошенком.

Фото: Dreamstime

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