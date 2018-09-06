Уніфікація тарифів на порожні вагони не повинна привести до їх зростання – Ляпіна

Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна вважає, що уніфікація тарифів на порожні вагони не повинна привести до прихованого збільшення фінансового навантаження на вантажовідправників.

Про це вона розповіла у коментарі УНІАН.

– Мета уніфікації, заявлена ​​Укрзалізницею, зрозуміла, і цю мету ми поважаємо. Вони хочуть спростити своє адміністрування, щоб у них не було класів, а був один підхід, один тариф, і, виходячи з цього тарифу, вони вже могли б розраховувати і виставляти рахунки клієнтам. Проти цієї мети ні ми, ні бізнес не висловлювалися. Бізнес тільки вказав на те, що під “маркою” уніфікації, насправді йде суттєве збільшення тарифів. Залізниця визнала, що це приховане збільшення на 2,5 млрд грн, і дискусія йде – на скільки. Бізнес вважає, що це збільшення на 5,4 млрд грн, – зазначила Ляпіна.

За її словами, Укрзалізниця повинна представити більш “справедливий” підхід щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

– Ми вважаємо, що тут повинен бути якийсь інший підхід. Уніфікація – так, але вона повинна бути проведена без того, щоб навантаження збільшувалася на мільярди. Ви хочете усереднити тариф – усереднюйте, тільки правильно. Тому що, якщо 90% вагонів у вас були за низькими тарифами і 10% за високими, ви додаєте цей тариф арифметично і ділите навпіл, то отримаєте на 90% суттєве збільшення і на 10% – деяке зменшення. Але це неправильне усереднення, математично неправильний підхід, – зазначила глава регуляторної служби.

Ляпіна підкреслила, що після торішнього підняття тарифів на вантажні перевезення на 15%, фінансове навантаження на вантажовідправників через дерегуляцію вагонної складової зросла на 50%.

– Вони кажуть, що підвищили тільки на 15%. Так, але в результаті дерегуляції вагонної складової, власне вартість для перевізника зросла у рази. Тепер вона встановлюється Укрзалізницею без регулювання, без узгодження. А в рази тому, що відразу зросла вартість і приватного вагонного парку. Тобто реально відбулося підвищення майже на 50% загальної вартості, – сказала вона.

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Нагадаємо, в липні поточного року Укрзалізниця подала на узгодження в Мінінфраструктури проект про уніфікацію тарифів на перевезення різних вантажів, зокрема, зближення класів тарифів з метою усунення преференції для окремих груп вантажовідправників.

За словами представників бізнесу, такі ініціативи Укрзалізниці призведуть до прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 25%.

Як повідомив глава Федерації металургів України Сергій Біленький, підвищення вантажних тарифів у 2017 році обійшлося бізнесу в 6,5 млрд грн додаткових витрат на рік.

У серпні керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Мінінфраструктури та Укрзалізниці щодо відкликання та скасування проекту наказу Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються для перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік. У той же час, глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна також висловилася про непідтримку наказу Мінінфраструктури в існуючому вигляді.

Укрзалізниця за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 млн грн прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 млрд грн чистого збитку.