Єдине вікно: що зміниться на митниці

6 вересня Верховна Рада проголосувала за впровадження на українській митниці системи “єдиного вікна”.

За відповідний законопроект №7010 проголосували 259 депутатів.

Даний законопроект про “єдине вікно” вперше ухвалили ще 5 липня. Президент України Петро Порошенко 23 липня повернув його на повторний розгляд зі своїми поправками.

Ці поправки стосувалися спеціальних вагонів для перевезення зерна, які за законом відносилися до техніки та обладнання для агропромислового комплексу.

Основна суть ухваленого закону – у спрощенні процедур під час митного оформлення товарів.

З новим законом на митниці залишаться тільки митники і прикордонники. Вони будуть попередньо оглядати товари і за дві години приймати рішення, чи пропускати їх, чи викликати профільних експертів. У разі виклику експерти повинні прибути негайно і так само за дві години прийняти рішення, чи пропускати товар, чи заборонити пропуск або призначити інспектування/взяття проб/додаткову обробку.

Читайте: Корупція на митниці: Україна щорічно втрачає €4 млрд – ЗМІ

Дані про будь-які вжиті щодо товара рішення вносяться в інформаційну систему “єдине вікно”.

Нагадаємо, експерт розповів Фактам ICTV, як боротьба з контрабандою в митних органах вплине на український бізнес.