7 фактів про воєнну розвідку України

У цьому році воєнній розвідці України виповнюється 26 років. Факти ICTV розкажуть 7 цікавих фактів про діяльність розвідки.

На сьогодні українська розвідка спостерігає за діями російської армії, відстежує нарощування її сил та засобів, намагається передбачити, які кроки планують окупанти.

Потужно працювала українська воєнна розвідка і під час Другої світової війни. Те, що Краків, найдавніше місто Польщі, не був зруйнований, є заслугою українських розвідників.

7 цікавих фактів про діяльність розвідки:

– Офіційно воєнна розвідка Ук­раїни започаткована з 7 вересня 1992 року, коли президент підписав указ про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

– Українська розвідка має давню історію – з часів Київської Русі, а потім і Запорозької Січі. За доби Богдана Хмельницького козацька розвідка вважалася однією з найефективніших у тогочасній Європі.

– Українська розвідка врятувала польський Краків під час Другої світової війни. Від знищення місто врятувала розвідувальна група Голос на чолі з відомим українським розвідником Євгеном Березняком, яка своєчасно здобула інформацію про плани ворога.

– Кремль намагався відібрати лаври порятунку Кракова у книзі російського автора А. Бондаренка Подлинная история Майора Вихря. У новому художньому творі роль героя вже віддається російському розвіднику-нелегалу Олексію Ботяну, що, за російською версією, відігравав ключову роль у спасінні Кракова від знищення.

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– У листопаді 2016 року українська воєнна розвідка повідомила про те, що Росія розпочала черговий набір бойовиків незаконних збройних формувань Донбасу на війну в Сирії.

– Від початку АТО на Донбасі військова розвідка втратила більше 200 людей.

– Воєнні розвідники України керуються гаслом “Sapiens dominabitur astris” (Мудрий пануватиме над зірками).

Нагадаємо, США готові розширити поставки озброєнь Україні, щоб зміцнити її морські і повітряні сили.

Фото: hard_kord7