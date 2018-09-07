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Бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і понесли втрати

Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За даними розвідки, двоє окупантів знищені і ще троє поранені.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Від початку доби ворог п’ять раз обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового і Водяного. При цьому, грубо порушивши умови „шкільного” перемир’я, по позиціях поблизу Кримського вогонь вівся із застосуванням артилерії.

Нагадаємо, Порошенко обговорив зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером питання вирішення конфлікту на Донбасі.

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