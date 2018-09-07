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Через хімічні викиди в Криму постраждали 37 прикордонників

На півдні Херсонської області 37 прикордонників отруїлися хімічними викидами з заводу Титан, що в анексованому Криму.

Через викиди у Криму на півдні Херсонської області отруїлися 37 прикордонників, повідомив глава Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, передає Херсон Оnline.

За його словами, багато співробітників Кримського титану в Армянську пішли на лікарняний.

У самому місті зафіксована велика концентрація сірчистого ангідриту.

– Вчора змінився вітер і зачепив КПВВ Каланчак і Чаплинка. 37 прикордонників зазнали отруєння, 5 направлено до шпиталю в Одесу, – додав Гордєєв.

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Раніше стало відомо, що вздовж адмінкордону з анексованим Кримом зареєстрували отруйні викиди.

Через забруднення у Херсонській області тимчасово закриють школи і дитсадки через забруднення на анексованому півострові.

Фото: УНІАН

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