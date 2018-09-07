Екокатастрофа у Криму: МінТОТ готове прийняти половину біженців

У разі необхідності біженці з анексованого Криму можуть виїхати на материкову Україну.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що половину біженців з анексованого Криму, які стали жертвами екологічної катастрофи в Армянську, готові прийняти на підконтрольній Україні території, передає Обозреватель.

– Україна готова допомогти, у нас є люди, які регулярно виїжджають з Криму, отримують статус внутрішньо переміщених осіб, їм місцеві органи влади допомагають з тимчасовим житлом, – сказав Гримчак.

Він додав, що у їхнього міністерства є великий досвід у цьому питанні. За останні кілька років вони прийняли понад 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

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До слова, у Херсонській області тимчасово закриють школи і дитсадки, які знаходяться в зонах можливих уражень у результаті хімічного викиду на заводі Титанові інвестиції в окупованому Криму.